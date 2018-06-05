Kist hidatik prevalansını saptamak için 8 binden fazla gönüllü tarandı, İşte sonuç!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan, yaptığı açıklamada, kist hidatik hastalığı ile ilgili yeni bir araştırma sonucunun açıklandığını bildirdi. Lancet Infectious Disease dergisinde Mayıs 2018’de yayımlanan makalede, Avrupa Birliği destekli “HERACLES” projesi kapsamında, geniş bir kitle taramasının sonuçları paylaşıldı.

Türkiye’de 8.500’den fazla kişi incelendi

Bu çalışma, 2014-2015 yıllarında Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de kırsal bölgelerde (50 köy) yaşayan yaklaşık 25 bin kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı ultrasonografi taramasının sonuçlarını ve abdominal kist hidatik hastalığı prevalansının güvenilir bir tahminini sunan ilk çalışma niteliği taşıyor.

Çalışmanın Türkiye ayağı Prof. Dr. Okan Akhan ve ekibi tarafından yürütüldü. Türkiye’de 6 farklı ilde toplamda 8 bin 500’ün üzerinde gönüllü ultrasonografi taramasına alındı. Bu çalışmaya göre, Türkiye’de kist hidatik hastalığının kırsal kesimde prevalansı yüzde 0,59 olarak bulundu ve 106 bin 237 kişinin bu hastalıktan etkilendiği, hastalığın 34 bin 798 kişi de halen aktif olduğu hesaplandı.

Akhan çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu sonuçlar, kist hidatik hastalığının ülkemizde halen bir önemli halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir. Bu araştırma kist hidatik hastalığı ile ilgili bugüne kadar yürütülen en kapsamlı US taramasıdır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, 21. yüzyılda toplumumuzu ve etkilenen diğer toplumları bu hastalıktan koruyabilmek için oluşturulacak yaklaşım ve politikalar için önemli bilgiler sağlayacaktır.” dedi.

Kist hidatik hastalığı

Özellikle kırsal kesimlerde besi hayvanları ve köpeklerle yakın temasta olan kişilerin daha yüksek risk altında olduğu aktarılan açıklamada, kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılmasının, kist hidatik hastalığı açısından risk oluşturduğu bildirildi.

Kist hidatik hastalığının, insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabildiği, halk arasında kist hastalığı olarak bilindiği kaydedildi.