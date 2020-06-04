Kızılay görevlisi, salgın nedeniyle yeni doğan bebeğini ve eşini balkondan görüyor

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, on binlerce insanın ölümüne yol açtı. Sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu, canla başla koronavirüs ve etkilerinden vatandaşları korumak için amansız bir mücadeleye başladı. Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış'ın talimatıyla Kızılay İzmir çalışanları, fedakarlık örneği göstererek, vatandaşlara yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışanlarından Erhan Yılmaz da mücadelede aralıksız çalışıyor. 3 Mart'ta kızı Lina Yılmaz'a kavuşan Erhan Yılmaz, dünyaya gelen bebeği ile yeni doğum yapmış eşi İlknur Yılmaz'ı (27) risk oluşturmamak için uzaktan görüyor. Eşini ve bebeğini babasının evine bırakan Erhan Yılmaz, ailesini mesai bitiminde sadece evin balkonuna çıktıkları zaman görebiliyor.

'HER AKŞAM GELİP, BALKONDAN ÇOCUĞUMLA HASRET GİDERİYORUM'

Kızılay çalışanı Erhan Yılmaz, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: