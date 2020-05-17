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Kızılay olası ikinci, üçüncü dalga için plazma stoklamaya başladı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, immün plazma talep edenlerin sayısının sıfıra indiğini belirterek, "Olası ikinci, üçüncü dalga için stoklamaya başladık." dedi.
Kızılay olası ikinci, üçüncü dalga için plazma stoklamaya başladı
17 Mayıs 2020 16:43 -
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Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) atlatan hastalar, tedavisi devam edenlere umut ışığı oldu. İmmün plazma yöntemi ile yüzlerce kişi koronavirüsü yendi.

Şimdiye kadar Kızılay'a bin 319 vatandaşın bin 726 kez immün plazma bağışında bulunduğunu belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ülke genelinde aldığımız bağış işlemi 2 bin 155. Bu bağış işleminden 5 bin 171 immün plazma bileşeni elde ettik. 5 bin 171 plazma bileşeni yaklaşık 2 bin 500 civarında yoğun bakımdaki koronavirüs hastasına uygulandı." dedi.

"Şu an bekleyen hasta yok"

İmmün plazma talep edenlerin sayısının sıfıra indiğini söyleyen Kınık, olası risklere karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Kınık, "Şu an bekleyen hasta yok yani ihtiyacı günlük olarak karşılayabilir durumdayız. Bir taraftan da olası ihtiyaç için ikinci üçüncü dalga için Kızılay Bio bankalarında stoklamaya başladık." ifadelerini kullandı.

Antikor gelişen plazma, yoğun bakımdaki hastalara veriliyor

İmmün plazma yönteminde iyileşen hastalardan bağış yoluyla kan alınıyor. Antikor gelişen plazma, yoğun bakımdaki hastalara veriliyor. Uzmanlara göre plazma ihtiyacının kalmaması alınan önlemlerin ve uygulanan tedavi yöntemlerinde ulaşılan başarının bir sonucu.

Bin 623 kişi uygunluk testlerinin çıkmasını bekliyor

İmmün plazmayı ağırlıklı olarak yoğun bakım hastalarında kullandıklarını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, immün plazma ihtiyacının azalmış olmasının, ağır hasta, genel durumu kötü hasta sayısının azaldığını gösterdiğini söyledi.

Plazma bağışlamak isteyen bin 623 kişi uygunluk testlerinin çıkmasını bekliyor. Yaklaşık 950 kişi de randevu sırasında. Bağışçılardan alınan immün plazmalar üç yıla kadar etkinliğini kaybetmeden saklanabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

kizilay covid plazma

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