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Kızılayın Filistinliler için acil ilaç yardımı hastanelere ulaştırılıyor
Türk Kızılayınca Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail'in saldırılarında yaralananlar için yerelden tedarik edilen acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımları Gazze'deki hastanelere ulaştırıldı
Kızılayın Filistinliler için acil ilaç yardımı hastanelere ulaştırılıyor
15 Mayıs 2018 -
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ANKARA (AA) -Türk Kızılayınca Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail'in saldırılarında yaralananlar için yerelden tedarik edilen acil ilaç ve tıbbi malzeme yardımları Gazze'deki hastanelere ulaştırıldı.

Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinliyi şehit ettiği ve yaraladığı saldırılarının ardından Türk Kızılayı harekete geçti.

AA muhabirinin Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kızılayın Gazze ve Kudüs'teki daimi delegasyonundan temsilciler, gece boyunca Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 100 bin dolar değerindeki acil ilaç tıbbi malzemeyi yerelden tedarik ederek hastanelere ve Filistin Kızılayına ulaştırmaya başladı.

Gazze'ye Türkiye'den gönderilmesi planlanan iki konteyner acil ilaç ve tıbbi malzemenin yola çıkarılması için İsrail makamlarından ve uluslararası kuruluşlardan izin bekleniyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık AA'ya dün yaptığı açıklamada bu ilaçların sevkiyatı için ciddi bir bürokratik engelle karşı karşıya olduklarını vurgulamıştı.

Öte yandan Türk Kızılayı, ramazan ayında bölgede 30 bin aileye gıda desteği vermeyi planlıyor.

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gazze kizilay

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