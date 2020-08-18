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Kızılhaç: Kovid-19 salgınında sağlık çalışanı ve hastalara karşı 600'den fazla şiddet ve ayrımcılık vakası kaydedildi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında dünya genelinde sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına karşı 600'den fazla şiddet, taciz ve damgalama vakası kaydedildiğini bildirdi.
Kızılhaç: Kovid-19 salgınında sağlık çalışanı ve hastalara karşı 600'den fazla şiddet ve ayrımcılık vakası kaydedildi
18 Ağustos 2020 14:20 - AA
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk 6 ayında dünya genelinde sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına karşı 600'den fazla şiddet, taciz ve damgalama vakası kaydedildiğini bildirdi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat-31 Temmuz tarihlerinde 40'tan fazla ülkede şiddet, taciz ve damgalama içeren 611 vaka tespit edildiği aktarıldı.

Buna göre, vakaların yüzde 20'sini fiziksel şiddet, yüzde 15'ini "korkuya dayalı ayrımcılık" ve yüzde 15'ini de sözlü saldırı veya tehditlerin oluşturduğu vurgulandı.

Gerçek rakamların bilinenin çok üzerinde olabileceğinden endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, Kovid-19'un yayılma korkusu, ailelerin hastanın kaybından endişe etmesi ve kısıtlamalar nedeniyle cenaze törenleri gibi ritüellerin gerçekleşmemesinin şiddet vakalarını körüklediği belirtildi.

Sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına yönelik şiddet olaylarına Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Kolombiya, Bangladeş ve Filipinler gibi ülkelerden örnekler verildi.

Anahtar Kelimeler:

uluslararasi kizilhac komitesi koronavirus saglik calisanlari siddet taciz ve damgalama

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