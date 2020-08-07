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Kızına rapor almak isteyen akademisyen, tartıştığı 2 doktora tekme tokat saldırdı
Eskişehir'de Aile Sağlığı Merkezi'ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu'na (31) saldırırken, araya giren Aytekin Aykın'a (50) da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.
Kızına rapor almak isteyen akademisyen, tartıştığı 2 doktora tekme tokat saldırdı
07 Ağustos 2020 09:18 - DHA
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Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. D.K., avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. için Dr. Ezgi Çalıkuşu'ndan sağlık raporu verilmesini istedi. Dr. Çalıkuşu ise raporun ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi. Öfkelenen D.K. iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu. Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı. Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., Dr. Aytekin Aykın'a da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K. bir süre sonra merkezden ayrıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Doktorlar Ezgi Çalıkuşu ve Aytekin Aykın, beyaz kod uygulamasıyla polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merkezin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, D.K.'nin yaşanan tartışmanın ardından doktorlara saldırarak tekme attığı görüldü. Doktorlar Çalıkuşu ve Aykın, Odunpazarı Polis Merkezi'ne giderek D.K., eşi ve kızından şikayetçi oldu. Ayrıca tehdit ettiği gerekçesiyle D.K. ve ailesine karşı 15 gün koruma kararı aldırdı.

Doktor Ezgi Çalıkuşu istedikleri sağlık raporunun devlet hastanesinden alınması gerektiğini söylediğinde hakaret ve saldırıya maruz kaldıklarını belirtti. Tüm yaşananların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ifade eden Çalıkuşu, "Avukatlık stajı için sağlık raporu almaya geldiler. Ben kişiyi devlet hastanesine sevk edeceğimi söyledim. Daha sonra babası özellikle doçent doktor ve öğretim görevlisi olduğunu söyleyerek ısrarla raporu istedi. Daha ayrıntılı bir rapor olması gerekiyordu, devlet hastanesine sevk ettim. Raporu temin edemeyince, üzerimize yürüdü. Kişinin avukat adayı, babasının öğretim görevlisi olması bizi üzdü. Üzerime yürüdü, elini kaldırıp vurmak istedi. Diğer hekim arkadaşımız Aytekin Bey engel oldu, darptan o şekilde ben kurtuldum, ama diğer arkadaşımız darp edildi. Tekme, küfürler ve 'bekleyin 10 dakika sonra geleceğim, size gününüzü göstereceğim' şeklinde tehdit edildik. İznimiz olmadığı halde kızı tarafından videomuz çekildi. Yaşanabilecek en kötü şeyleri eğitimli insanlarla yaşadık. Polise ihbarda bulunduk, darp raporu aldık ve şikayetçi olduk. Sağlık çalışanları olarak alkış beklemiyoruz ama saygı bekliyoruz" dedi.

"ARAYA GİRMESEM DOKTOR HANIMI YUMRUKLAYACAKTI"

Doktor Aytekin Aykın da D.K., kızı ve eşinden şikayetçi oldu. Bir akademisyenin sağlık çalışanına saldırmasını kabul edemediğini belirten Aykın, "Pandemi sürecinde sağlık personelinin cansiperane çalıştığı, kadına şiddetin bu kadar gündem olduğu bir dönemde böyle bir olayın, akademisyen, eğitimli kişilerle yaşanmış olması bizi kat kat üzdü. Ben kendi odamdaydım gürültüleri duyarak alt kata indim. Ben araya girmesem kişi, doktor hanımı yumrukluyordu. Tam o dakikada yetiştim. Ondan sonra tabi bana tekme attı, vurma, kırma, hakaret, tehdit hepsi vardı. Kamera kayıtlarında da var, orada yaşlı hastalarımız vardı. 80 yaşındaki hastamız bile araya girdi. Çok üzücü bir olay. Bunun cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir akademisyen gelecek bir kadın doktoru yumruklayacak. Bunun daha ötesi ne olabilir ki? Anlaşılır, kabul edilir bir durum değil. Şikayetçiyiz, sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

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People
0
1) M.l. (hekim)
07.08.2020 15:12:56
Akademisyenmiş...yesinler senin akademisyenliğini...sen daha adam olamamışsın! Kimbilir nasıl akademisyen olmuşsun!
People
5
2) Nrş (Dr)
07.08.2020 14:25:17
Zorlaştırmayın kolaylaştırın,sabırlı olun,öfkeye yenik düşmeyin.Olayın hallolmayacak tarafı nedir?Hallolacak kanuni yönü var ise bir işin , buna dönük sistemi işler vaziyete getirecek yetkililer o koltuklarda saltanat içinde yatarak, çalışandan çok çok fazla gelir elde eden sorumluluk makamında olan şahıslar ne işe yarar? Bunları düzeltemiyorsan niye yoneticilik makamını işgal ediyorsun ?
People
14
3) DRZEN (UZMAN DOKTOR)
07.08.2020 14:20:43
DOKTORLARIN İSMİNİ AÇIK AÇIK YAZIP BOY BOY RESİM KOYUYORSUNUZ DA DOKTORLARA SALDIRAN AKADEMİSYEN!!!!! in ADINI NEDEN AÇIK AÇIK YAZMIYORSUNUZ?
People
2
4) Ali Yücel (Aile Hekimi)
07.08.2020 13:38:00
Aile hekimliği sistemi öldü. Cenazesini kaldıran yok. Bunun gibi kötü kokular da her gün etrafa yayılıyor. Ya da ölen koca bir ülke mı?
People
6
5) RECEP KOÇ (AİLE HEKİMİ)
07.08.2020 12:07:41
Hukuk Fakültesi bitiren bir kişiden mesleğini yapması için istenen bu raporun kriterlerini belirleyen bir mevzuat yok. Barolar '' Avukatlık yapması açısından aklen ve bedenen avukatlığa engel bir halin bulunmaması '' cümlesinin raporda belirtilmesini istiyor. Bedenen engel nedir ? Önce bunun barolar tarafından ortaya konması gerekir. Aklen ise psikiatri uzmanının vereceği bir karardır. Sonuçta bu raporların aile hekiminden istenmesi doğru olmadığı gibi görev tanımımız içinde böyle bir rapor çeşidide yoktur.
People
29
6) ahmet yılmaz (doktor)
07.08.2020 10:54:46
doktorun ismini açık açık yazıyorlar da AKADEMİSYEN bozuntusunun ismini niye D.K. diye yazıyorlar? açık açık yazın, kimmiş bu namert bilelim
People
9
7) A (i)
07.08.2020 10:47:16
akademisyenin neyi eksik dövenlerden? Cok açık söylüyorum; bugün ben de bir doktor olarak yarın hasta yakını olduğumda ve problem olduğunda şiddeti düşünürüm. Devlet bu hale getirdi malesef.
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