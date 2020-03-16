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Kızında Corona virüsü belirtisi vardı! Baba hastaneden kaçırdı! İşte test sonucu...
Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F. ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede, corona virüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup, küçük kızın hastaneye götürülmesini sağladı. Düzce Valiliği'nden 5 yaşındaki çocuğun corona virüs test sonucuyla ilgili açıklama yaptı.
Kızında Corona virüsü belirtisi vardı! Baba hastaneden kaçırdı! İşte test sonucu...
16 Mart 2020 09:53 - AA
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Düzce Valiliği corona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:

"12 gün önce Almanyadan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."
Almanya'dan 12 gün önce Türkiye'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.'de, gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından da Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.'nin, koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesine gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Hastane yetkilileri polise haber verdi. Polis ekipleri, Ü.F. ve kızının içinde bulunduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek gözetim altına alındı.

Emniyette ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F., serbest bırakıldı.

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