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KKKA hastalığından ölen kişinin annesi de aynı şüphe ile başvurduğu hastanede hayatını kaybetti
Karabük'te, bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra KKKA hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin annesi de aynı şüpheyle başvurduğu hastanede vefat etti
KKKA hastalığından ölen kişinin annesi de aynı şüphe ile başvurduğu hastanede hayatını kaybetti
22 Nisan 2019 - AA
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Zobran köyünde besicilik yapan ve 8 Nisan'da bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Yücel Kader'in annesi Kadriye Kader, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kader, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine ailenin hayvan beslediği çiftlikte ve çevresinde sıkı önlemler alınarak, bölge giriş ve çıkışlara kapatıldı.

 

İlçe sağlık müdüründen kene uyarısı: En yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli 

Ailenin diğer fertleri ve temas edildiği düşünülen yakınlarından da kan örnekleri alınarak Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderildi.

Kadriye Kader'in cenazesinin, yarın Horasanlı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Karabük Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader, 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkardığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alınmış, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, 14 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

kkka karabuk egitim ve arastirma hastanesi

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