SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan hemşire hayatını kaybetti
Balıkesir'de hemşirelik yaptığı öğrenilen M.Y isimli kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan hemşire hayatını kaybetti
28 Temmuz 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle İzmir'de hastaneye kaldırılan M.Y. isimli kadın, hayatını kaybetti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan M.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden hastaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin kesin olarak tanısının konmadığı, M.Y.'nin Balıkesir'de hemşirelik yaptığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

kkka kene hemsire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hepatit Alpay azap karaciğer hastalıkları KKKA kene hemşire
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.