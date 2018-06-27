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KKTC acil tıp doktoru: Günde 500 hastaya bakıyoruz
Şadiye Emircan ve Ziba Yücel isimli doktorlar KKTC'de acil tıp hekimi olarak görev yapıyor. Ancak iki doktor da acil tıp uzmanı yetersizliği nedeniyle her gün insanüstü hızla çalışıyorlar. Yücel, “Bazen bir günde 500 hastaya bakıyoruz. Kalp krizi de geliyor, trafik kazası da... Hepsiyle aynı anda ilgilenmek zorundayız” dedi
KKTC acil tıp doktoru: Günde 500 hastaya bakıyoruz
27 Haziran 2018 -
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Şadiye Emircan ve Ziba Yücel... Onlar, 4 devlet hastanesinin bulunduğu KKTC’nin iki acil tıp hekimi. İkisi de adadaki acil tıp uzmanı yetersizliği nedeniyle her gün insanüstü hızla çalışıyorlar. 5 yıllık hekim Ziba Yücel, 6 ay önce eşiyle birlikte doğup büyüdüğü KKTC’ye dönmüş. Şadiye Emircan ise 6 yıldır adada tek başına çalışıyor.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Yücel, “Bazen bir günde 500 hastaya bakıyoruz. Kalp krizi de geliyor, trafik kazası da... Hepsiyle aynı anda ilgilenmek zorundayız” diyor. Şadiye Emircan ise “Polikliniklerimizde randevu sistemi yok, hastalar numaratikten sıra alıp muayene olmayı bekliyorlar. Yazın hasta sayısı artıyor” diye konuşuyor.

Anahtar Kelimeler:

acil tip sadiye emircan ziba yucel

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