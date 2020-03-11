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KKTC Bakanlar Kurulu’ndan koronavirüs önlemleri
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, 64 yaşındaki Alman bir turiste koronavirüsü çıkması üzerine bazı kararlar aldı. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay birlikte açıkladı.
KKTC Bakanlar Kurulu’ndan koronavirüs önlemleri

Ersin Tatar

11 Mart 2020 - DHA
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KKTC-Bakanlar Kurulu kararına göre, Güney Kıbrıs'tan toplu gelen turist kafilesine izin verilmeyeceğini açıklayan Tatar, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı tüm okullar 15 Mart'a kadar tatil edildi. Çocuk festivalleri ve etkinlikleri yasaklanmıştır. Güney Kıbrıs'tan 120 kişiyi aşan geçişler, 15 Mart'a kadar durdurulmuştur. Gazimağusa'da tarihi yerler dezenfekte edilecek. 1 Nisan tarihine kadar Almanya ve Fransa çıkışlı charter uçuşlar durduruldu" dedi.

‘TÜRKİYE’DEN EKİP GÖNDERİYORLAR’

"Bir panik havası da yaratmamız gerekir. İşi ciddiye alıyoruz. Hayat devam ediyor" diyen Tatar, Türkiye'nin de alınacak tedbirler konusunda yardım edeceğini ifade etti. Başbakan Tatar, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum. KKTC'ye bir ekip gönderiyorlar" dedi. 

‘PANİK YAPMAMALIYIZ’

Tatar, "Alınacak olan tedbirler toplum tarafından da destek bulması gerekiyor. İnsanlarımız duyarlı davranmalı. Parti olarak biz de bir süreliğine toplu buluşma ve toplantıları erteledik. Bu sıkıntının aşılacağına umudumuz tamdır" dedi. Bakan Özersay da şartlara bağlı olarak tedbirleri sürekli gözden geçireceklerini söyledi. Özersay, "Bireysel olarak da önlemlerimizi almalıyız. Panik içerisinde olmamalıyız" dedi.

Anahtar Kelimeler:

kktc korona

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