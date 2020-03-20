KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta tedavi edilip taburcu edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı.
Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi.
KKTC'de 20 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi.
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|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
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