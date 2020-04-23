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KKTC’de sağlık çalışanlarına ücretsiz bir haftalık tatil jesti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de bir otelden 50 sağlık çalışanına bir haftalık ücretsiz tatil jesti geldi.
KKTC’de sağlık çalışanlarına ücretsiz bir haftalık tatil jesti
23 Nisan 2020 13:45 - DHA
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin dün 646 testin yapıldığı ve pozitif vakanın rastlanmadığı KKTC'de MERİT Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Hande Tibuk, ülkede koronavirüs (covid-19) ile mücadelede yer alan 50 sağlık çalışanını, aileleriyle birlikte otellerinde misafir edeceklerini açıkladı. Tatillerin istenilen tarihte yapılacağını ifade eden Tibuk, ayrıca her türlü hizmet alımı için tüm sağlık çalışanlarına yüzde elli indirim uygulayacaklarını duyurdu. "Kahraman sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz" Tibuk, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında zorlu şartlarda çalışan beyaz meleklere minnettarlık duyuyoruz" dedi. 

BİR HAFTALIK TATİL

 Tibuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Web sitemiz üzerinden müracaat eden sağlık çalışanlarımız arasından yapılacak çekiliş ile her Merit oteli için 10 kişi belirlenecek. Bu kahraman sağlıkçılarımızı, eşleri ve çocuklarıyla istedikleri bir tarihte bir hafta ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Merit Otelleri olarak yapacağımız bu çalışmanın diğer otellere de örnek teşkil etmesini temenni ederiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus salgini hande tibuk tatil

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