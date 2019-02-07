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KLİMİK Hepatit Akademisi toplandı: 30 farklı olgu ile bilimsel tartışmalar yapıldı
Edirne'de “KLİMİK Hepatit Akademisi 2019” toplantısı gerçekleştirildi.
KLİMİK Hepatit Akademisi toplandı: 30 farklı olgu ile bilimsel tartışmalar yapıldı
07 Şubat 2019 - AA
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Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından organize edilen “KLİMİK Hepatit Akademisi 2019”, tüm Türkiye’den yüze yakın hekim ve araştırmacının katılımıyla bir otelde yapıldı.Toplantıda sekiz bilimsel panel düzenlendi.

TÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları bildiri ve sunumlarıyla toplantıya katılım sağladı.

KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubu tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “KLİMİK Hepatit Akademisi 2019”un yedincisinde, Trakya Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Filiz Akata ve Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, akut ve kronik viral hepatitler konusunda, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi alan asistanlara yönelik bir sunum gerçekleştirerek bilgi aktardı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akata, programın ilk gününde “Hepatit B Virüsü” başlığında gerçekleşen oturuma başkanlık ederken; Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, programın son gününde “Hepatit A ve E Virüsü” başlığı altındaki oturumda “Akılcı Antibiyotik Kullanımının Önemi” konusunda bir sunum gerçekleştirerek viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına katkı sağlayacak bilgiler paylaştı.

Edirne ve bölge genelinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından hekim ve araştırmacıların katıldığı toplantıda, hepatit konusunda 30’un üzerinde farklı olgu konuşuldu. Toplantıda, viral hepatitlerin klinik özellikleri, tanı ve tedavisi, doğal seyri ve korunma gibi konularda bilimsel tartışmalar yapıldı.

Ayrıca, katılımcılara yönelik olarak Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi, Lozan Anıtı, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’ni içeren bir tarih ve kültür gezisi düzenlendi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nde bir müzik dinletisi sunuldu.
 

Anahtar Kelimeler:

trakya universitesi klimik hepatit

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