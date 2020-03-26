Klozet yalayarak salgına meydan okumuştu, virüse yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan bir sosyal medya fenomeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yaladı.

Fenomen, daha sonra Kovid-19 hastalandığına yakalandığını duyurdu.

Larz isimli gencin Twitter'dan 21 Mart tarihinde yayınladığı bir videoda, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yaladığı görüldü.

Salgının alaya alındığı paylaşımda "Koronavirüs salgını hakkında farkındalığı artırmak için yeniden paylaşın" ifadeleri yer aldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Larz'ın, 22 Mart tarihinde yayınladığı "Koronavirüs testim pozitif çıktı" başlıklı ikinci bir videoda ise hastanede yattığı görüldü.

Larz'ın hesabı (@gayshawnmendes), Twitter kurallarını çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı.

Larz, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından tuvalet klozeti yalayan ilk sosyal medya "fenomeni" değil.

Ava Louise isimli başka bir sosyal medya kullanıcısı da "koronavirüs meydan okuması" etiketiyle uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımlar çok sayıda etkileşim getirse de genel olarak sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.

Dünya vaka ve ölüm sayıları artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 500 bine yaklaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bini aşmış durumda.