SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezinden yerli tıbbi cihaz modelleri
Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi, yerli tıbbi cihaz modelleri geliştirecek
Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezinden yerli tıbbi cihaz modelleri
13 Şubat 2019 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye'nin yüzde 85 oranında ithalat bağımlısı olduğu tıbbı cihazlar alanında yerlileşme için harekete geçen Koç Üniversitesi, yurtdışından büyük mali kaynaklarla ithal edilen çeşitli cihaz ve buluşların Türkiye'de üretilmesi için bir platform oluşturdu. Sosyal bilimler, tıp ve mühendislik alanlarındaki araştırmaları destekleyerek, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılacak yüksek katma değerli biyomedikal cihazları Türkiye'de üretmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM), yürüttüğü 73 proje ile tıbbi cihazlardaki ithalat bağımlılığını aşmaya hazırlanıyor.

YENİ CİHAZLAR GELİŞTİRECEK
Dün açılışı yapılan platformda kanser tedavisine yönelik çalışmaların yanı sıra görme engellilere umut olacak yapay retina, Parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir  teknoloji, herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz gibi projeler gerçekleştiriliyor. Törende konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KUTTAM'ın, üniversitenin 25 yıllık tarihinde aldığı en büyük dış kaynaklı fonla kurulduğunu belirterek, fonda en büyük payın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE İLK 20'DE
KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu ise yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştireceklerini dile getirdi. KUTTAM ile endüstriyi geliştireceklerini vurgulayan Solaroğlu, şunları söyledi: “Refah düzeyimizin artmasıyla sağlık hizmetlerine talep de artacak. Ükemizdeki tıbbi cihazların tutar olarak yüzde 85'e yakın kısmı ithal ediliyor. 2010 yıl sonu itibarıyla ülkemizde 1.9  milyar dolar tutarında büyüklüğe ulaşan tıbbi cihaz pazarı, dünyadaki en büyük 20 pazardan biri konumunda. Bu nedenle, ülkemizin yurtiçi tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçmesi cari açığı azaltacak.”

KANSER TEDAVİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR
KUTTAM bünyesinde yüksek çözünürlüklü elektron mikroskopu, implant prototipi üreten 3D yazıcı gibi gelişmiş cihazlarla donatılmış sekiz laboratuvar ve bir klinik araştırma ünitesinde; sekiz postdoc araştırmacı, 40 öğretim üyesi, 49 doktora, 21 yüksek lisans öğrencisi ve 12 personel, toplam 73 proje yürütüyor. Çalışması süren bir diğer konu da ilaçların doğrudan kanserli bölgeye ulaşmasını sağlayan sistemin geliştirilmesi. Böylece tedavi süreci kısalırken, kemoterapinin etkilerinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

tibbi cihaz koc universitesi ihsan solaroglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Namık Kemal Üniversitesi Dilek Toprak Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanı ilaç Fahrettin Koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl Kızılay Sağlık Bakanlığı KKK aşısı kızamık kabakulak Bilkent Şehir Hastanesi SAğlık Bakanı Fahrettin Kocabeyaz kod Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Topalaile hekimliği Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Prof. Dr.  Serkan Topaloğlu tıbbi cihaz Koç Üniversitesi İhsan Solaroğluonkoloji kanser belirtisi Cancer Research Sağlık Bakanlığı Abdulvahit SözüerEnfeksiyon Hastalıkları aşı uygulaması aşı karşıtlığı Çağrı BükeKozyatağı Hastanesi Ankara Üniversitesi Erkan İbiş Tıpta Yapay Zekahalk sağlığı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe halk sağlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.