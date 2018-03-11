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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yangın
Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.
Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yangın
11 Mart 2018 -
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Hastanenin yoğun bakım ünitesinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Hastane personeli itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Ünitedeki hastalar hastanede bulunan diğer servislere alındı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

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