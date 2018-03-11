Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yangın

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Hastane personeli itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Ünitedeki hastalar hastanede bulunan diğer servislere alındı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.03-07.04
|GÖZ MİKROSKOBU SATIŞI
|Tıbbi Cihaz
|05.03-04.04
|cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|28.02-14.03
|satılık ultrason
|Tıbbi Cihaz
|24.02-26.03
|KBB Uzmanı
|Personel Arayanlar
|13.02-15.03
|NST
|Tıbbi Cihaz
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ