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Kocaeli İl Sağlık'tan örnek proje: Sağlık ekipleri köy köy sağlık eğitimi veriyor
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi tarafından kadınların sağlık ve kadına şiddet konularında bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” kapsamında kapı kapı, köy köy dolaşılıp kadınlar bilinçlendiriliyor. Yaklaşık 1 yıldır yürütülen proje kapsamında yaklaşık 170 bin kadına eğitim verildi.
Kocaeli İl Sağlık'tan örnek proje: Sağlık ekipleri köy köy sağlık eğitimi veriyor
24 Ekim 2018 -
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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kocaeli Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” devam ediyor. 15 ile 69 yaşları arasındaki toplam 671 bin 439 kadına ulaşılması hedeflendiği proje kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinden itibaren hedeflenen nüfusun yüzde 25'inin üzerinde kadına ulaşıldı. Proje kapsamında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler kapı kapı, köy köy dolaşarak Kocaeli’nin bütün noktasındaki kadınlara ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında meme kanserinin erken tanısında çok önemli olan kendi kendine kontrol yöntemi, rahim ağzı kanseri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma, diyabet, menopoz ile sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıkları kadınlara anlatılıyor. 

170 bin kadına ulaşılan proje köylere de ulaşıyor 


Yaklaşık 170 bin kadına ulaşılan proje son olarak mahalle statüsünü kazanan ve şehir merkezine on kilometrelerce uzaklıktaki İzmit’e bağlı Ortaburun Mahallesi’nde devam etti. Proje koordinatörü Hülya Aksoy’un bizzat yer aldığı proje kapsamında Ortaburun Mahalle Konağı’nda Ortaburun, Hasancık ve Kurtdere köylerinden gelen kadınlara eğitim verildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. İnci Sobi tarafından verilen eğitimde meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, menepoz, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok konuda bilgiler aktardı. Programa katılan gencinden yaşlısına kadılar, eğitimi dikkatle takip ettiler. 

“Şu an itibariyle biz 170 bin kadını geçmiş durumdayız” 


Kadınlardan projeye yoğun bir talep geldiğini ve 170 bini aşkın kadına ulaştıklarını ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, “Projemiz kadın sağlığı konusunda ve kadınlarımızı farklı konularda bilinçlendirip farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Kocaeli genelinde 670 bin kadını hedefliyoruz. Şu an itibariyle biz 170 bin kadını geçmiş durumdayız. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de bu köydeyiz. Yine kadınlarımızı belirli konularda bilinçlendireceğiz. Doktorumuz bilinçlendirmesi gereken konularda bilgiler aktaracak. Bu şekilde projemize devam ediyoruz. Şehir merkezlerinin yan sıra, köylerde, kadının olduğu her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Dün yine bir programımız vardı. Sağlık Bakanlığımız tarafından bu planlanıyor. Biz de devam ediyoruz. Kadınlardan gelen ilgi çok fazla. Ne kadar kadına ulaşabilirsek, o kadar farkındalık oluşturmuş olacağız. Bir kadına bile dokunmuş olursak projemizin amacına ulaşmış olduğunu düşünüyorum” dedi. 

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