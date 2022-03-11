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Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 67'si adliyeye sevk edildi.
Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede
11 Mart 2022 11:46 - AA Esmer Geçal
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 67'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine gönderilen şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.

Polis ekipleri, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için 8 Mart'ta 6 ilde başlatılan operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Usulsüz engelli raporu ve sahte sağlık raporu operasyonu: 91 gözaltı

Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kocaeli usulsuz engelli raporu rusvet saglik raporu

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