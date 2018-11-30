Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği kornea iddialarını yanıtladı: 'Art niyetli'

Başhekimlikten yapılan açıklamada, son günlerde önce yerel basın, akabinde ulusal bir kanalda ve gazetelerde, gerçeği araştırılmadan, KOÜ'den daha önce ayrılan bir kişinin kasti ve art niyetli beyanatlarıyla yapılan haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Bu durumun, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışan hastane yönetimi ve çalışanlarının, iş huzuru ve motivasyonunu bozduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu hususta yine aynı şahsın kasti beyanları ile daha önce yapılan suç duyurusunda yargı tarafından görevsizlik kararı verilmiş olup, kurumumuza yöneltilen suçlamaların ve iddiaların, yapılan idari soruşturma neticesinde yersiz ve mesnetsiz olduğu tespit edilmiş, gerekli yasal yazışmalar Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nu bilgilendirecek şekilde yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu konudaki yasal sürecin devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Konunun toplumsal hassasiyetler dikkate alındığında, gerçekçi bilgilere dayanmaksızın tartışılmasının kamuoyunda yanlış değerlendirmelere ve sağlık camiasına olan güveni zedeleyeceğine inanıyoruz. Hastanemizde kornea nakli dahil her türlü ameliyat ve işlem, dünya standartlarında yasalarımıza, yönetmeliklere ve insan hakları beyannamesine uygun olarak gerçekleştirilmekte olup yalnızca yasal değil aynı zamanda ahlaki, insani ve kutsal değerler dikkate alınarak yürütülmektedir. Tıp etiği başta olmak üzere, insan yaşamını kutsal sayarak tüm etik ilkeleri eksiksiz uygulamayı ilke edinmiş Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni yıpratmaya yönelik bu durum kurumumuzca teessüfle karşılanmaktadır. Bu mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki araştırma yapılıp gerek beyanat veren, gerekse haberi yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır."