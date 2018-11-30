SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği kornea iddialarını yanıtladı: 'Art niyetli'
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği'nden, cenazelerden korneaların izinsiz alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği kornea iddialarını yanıtladı: 'Art niyetli'
30 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Başhekimlikten yapılan açıklamada, son günlerde önce yerel basın, akabinde ulusal bir kanalda ve gazetelerde, gerçeği araştırılmadan, KOÜ'den daha önce ayrılan bir kişinin kasti ve art niyetli beyanatlarıyla yapılan haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi. 

Bu durumun, vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışan hastane yönetimi ve çalışanlarının, iş huzuru ve motivasyonunu bozduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu hususta yine aynı şahsın kasti beyanları ile daha önce yapılan suç duyurusunda yargı tarafından görevsizlik kararı verilmiş olup, kurumumuza yöneltilen suçlamaların ve iddiaların, yapılan idari soruşturma neticesinde yersiz ve mesnetsiz olduğu tespit edilmiş, gerekli yasal yazışmalar Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nu bilgilendirecek şekilde yapılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, bu konudaki yasal sürecin devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Konunun toplumsal hassasiyetler dikkate alındığında, gerçekçi bilgilere dayanmaksızın tartışılmasının kamuoyunda yanlış değerlendirmelere ve sağlık camiasına olan güveni zedeleyeceğine inanıyoruz. Hastanemizde kornea nakli dahil her türlü ameliyat ve işlem, dünya standartlarında yasalarımıza, yönetmeliklere ve insan hakları beyannamesine uygun olarak gerçekleştirilmekte olup yalnızca yasal değil aynı zamanda ahlaki, insani ve kutsal değerler dikkate alınarak yürütülmektedir. Tıp etiği başta olmak üzere, insan yaşamını kutsal sayarak tüm etik ilkeleri eksiksiz uygulamayı ilke edinmiş Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni yıpratmaya yönelik bu durum kurumumuzca teessüfle karşılanmaktadır. Bu mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki araştırma yapılıp gerek beyanat veren, gerekse haberi yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır." 

Anahtar Kelimeler:

kocaeli universitesi kornea bashekimlik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Prof. Dr. Emine Alp Meşe Dünya AIDS GünüAhmet Rasim Küçükusta göğüs hastalıkları hekim eczacı Cerrahpaşa Görkem Derin Adli TıpMedical Park TÜSİAD KalDerPfizer Hacettepe ÜniversitesiAIDS HIV Prof. Dr. Nail ÖzgüneşKaliforniya Üniversitesi Ramsay Badawi Simon CherryKayseri Şehir Hastanesi Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Prof. Dr. İlhami ÇelikSakarya Üniversitesi Sağlık HukukuKocaeli Üniversitesi kornea başhekimlik FTR fizyoterapi rehabilitasyon Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AIDSfizyoterapi FTR Rehabilitasyon Karabük Üniversitesi Van Andel Ensititüsü Parkinson Soner BüyükkınacıGallerTunceli Daha Sağlıklı Bir Türkiye Dr. Sercan Özaydınhiperaktivite Dikkat eksikliği doğal seçilim genetik varyasyonHacettepe Üniversitesi tıp fakültesi tıp ödülü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/12-04/12Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönemKADIN...İSTA
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.