Kocaeli Üniversitesinde Japon bilim insanlarının katkılarıyla gastroenteroloji eğitimi verildi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrencilere "video konferans" yöntemiyle gastroenteroloji alanında eğitim verildi.

Gastroenteroloji Anabilim Dalı Endoskopi Ünitesi'nde KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü koordinatörlüğünde düzenlenen eğitim çerçevesinde, Japon hekimler Prof. Dr. Tomohiko Richard Ohya ve Dr. Hiroaki Matsui tarafından, erken evre kolon kanseri taşıyan lezyon, endoskopik yöntemle çıkarıldı.

İşlem, video konferans yöntemiyle 20 öğrenciye aktarıldı.

"KOÜ, gastroenteroloji alanında ileri tekniklerin uygulandığı bir merkez"

Prof. Dr. Hülagü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastroenteroloji alanında eğitim çalışması yaptıklarını belirterek, eğitimin sindirim sistemi, yemek borusu, mide ve kalın bağırsakla ilgili erken evre kanser riski taşıyan lezyonların, endoskopik tanısı ve bunların endoskopik yöntemlerle çıkarılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Eğitimin iki gün sürdüğünü kaydeden Hülagü, "Birinci gün maket üzerinde hazırlanmış lezyonları birebir el eğitimi yaparak, konusunda uzman öğretim üyeleriyle uygulama yaptırdık. Bugün de canlı vak'alar üzerine uygulama yapıyoruz. Misafirlerimiz Prof. Dr. Tomohiko Richard Ohya ve Dr. Hiroaki Matsui Japonya'dan geldiler. 2006 yılında başlayan bu Japon iş birliği hala devam ediyor. Biz de birçok arkadaşımızı eğitime gönderdik." diye konuştu.

Hülagü, 2006 yılından beri gastroenteroloji alanında ileri teknik eğitimleri uyguladıklarını dile getirerek, yurt dışından misafir öğretim üyesi çağırarak, KOÜ'de uygulamalı eğitim verdiklerini anlattı.



Eğitim kapsamında erken evre kolon kanseri taşıyan lezyonun başarılı şekilde endoskopik yöntemle çıkarıldığını anlatan Hülagü, "Bu yöntemle ameliyat olmadan hastada kalıcı kolostomi torbasına gerek olmadan endoskopik yöntemle çıkarıldı. Ülkemizde KOÜ, gastroenteroloji alanında ileri tekniklerin uygulandığı bir merkez. Bu tip eğitimlerine, ülkemize hem katkı sağlamak hem de ülkemizdeki gastroenteroloji uzmanı arkadaşlarımızın bu ileri teknikleri öğrenmesi ve uygulaması adına öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.