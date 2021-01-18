Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de kaybolan doktorun cenazesine ulaşıldı
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun (51), arama çalışmalarının 5'nci gününde ölü olarak bulundu
Kocaeli'de kaybolan doktorun cenazesine ulaşıldı
18 Ocak 2021 15:10 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kocaeli'de 13 Ocak'ta kaybolan doktor Uğur Tolun'un cansız bedeni, aramaların 5'inci gününde evinin yakınındaki menfezde aracının içinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’un cansız bedenine ulaşıldı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu.

Kartepe'de 5 gündür haber alınamayan doktoru arama çalışmaları sürüyor

Tolun'un cansız bedeni, Derbent'te oturduğu sitenin yakınındaki menfezin altında aracının içerisinde bulundu. Tolun'un cansız bedeni yapılacak inceleme sonrasında morga kaldırılacak.

Anahtar Kelimeler:

kartepe ortopedi ve travmatoloji uzmani ugur tolun cenaze

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.