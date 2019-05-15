Kocaeli'de yılın hemşiresi ve ebesi seçilen sağlık çalışanları teşekkür belgesi aldı

Karamürsel Devlet Hastanesi yönetimi tarafından Ebe ve Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ebesi seçimlerinde birinci olan ebe Ayten Bozat, Kocaeli genelinde de yılın ebesi seçilerek Ankara’da düzenlenen organizasyona katılarak teşekkür belgesi aldı.

Ankara’da gerçekleşen törende Ayten Bozat’ı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı da yalnız bırakmadı.

Karamürsel Devlet Hastanesinde 27 yıldır ebe olarak görev yapan Bozat, "Mesleğimi çok seviyorum. Ebelik insanlığın var oluşuyla başlar. Bir mucizenin ellerime doğması tarif edilemez bir mutluluk. Aklın ve yüreğin birleşerek binlerce gebeye ve bebeğe dokunmuş olmanın mutluluğunu gözlerimde görebilirsiniz." diye konuştu.