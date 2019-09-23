Kocaeli'nde Darıca Belediyesi'nde yeni aile sağlık merkezi hizmete açıldı

KOCAELİ - Darıca Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi’nde yaptırılan Osmangazi Mahallesi Şehit Jandarma Onbaşı Zafer Tuygun Mahalle Konağı'nda faaliyete başlayan Aile Sağlığı Merkezi için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde açılış tören düzenlendi.

Törene Bıyık’ın yanı sıra, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş, mahalle konağına ismi verilen şehidin anne ve babası ile çok sayıda mahalleli katıldı. Açılış töreninde merkezin Osmangazi Mahallesi’ne hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Başkan Bıyık, “Mahallemizde yıllardır beklenen aile sağlı merkezini bugün açtığımız için çok mutluyuz. Devletimizin de belediyemizin de tek başına burayı yapacak gücü elhamdülillah var. Ama biz istedik ki eski Türk kültüründe de olan imece usulüyle yapalım. Belediyemiz, muhtarlığımız, sağlık müdürlüğümüz ve hayırsever insanlarımızla birlikte el ele vererek eksikleri tamamladık. Bugün de aile sağlığı merkezini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Aile Sağlığı Merkezi’nin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Daha sonra Başkan Bıyık, şehidin anne ve babasıyla birlikte hayırsever işadamlarına teşekkür plaketi takdim etti. Programın ardından Darıca Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine ve açılışa katılanlara aşure ikram edildi.