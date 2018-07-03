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Kocaeli'ye A sınıfı hastane geliyor
Kocaeli'de, Sağlık Bakanlığınca kamu- özel sektör iş birliğiyle başlatılan Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı yükselmeye devam ediyor. Bin 180 yatak kapasiteli hastanede 247 poliklinik, 63 ameliyathane olacak.
Kocaeli'ye A sınıfı hastane geliyor
03 Temmuz 2018 - DHA
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İzmit'te kamu-özel sektör iş birliğiyle Doğu Kışla mevkiinde yapılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı devam ediyor. 383 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kompleksin içerisinde 6 hastane, 247 poliklinik ve 63 ameliyathane olacak. Hastanenin Sağlık Bakanlığı'nın iş programına göre 2020 yılında faaliyete geçeceğini söyleyen Kocaeli Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Sağlık kampüsünde 6 hastane olacak. Personel, hasta, ve yakınları ile beraber kampüste günlük dolaşan insan sayısı 50 bine ulaşacak" dedi.

Tamamlandığında 'A' sınıfı bir hastane olacağını belirten Kocaeli Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Hastanemiz Kocaeli'nin yanı sıra çevre illere de hizmet etmiş olacak. Hastanemiz 383 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. A sınıfı hastanelerden biri olacak. İçerisinde 6 adet hastanemiz olacak. Genel hastane, kardiyovasküler hastane, kadın doğum ve çocuk hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi ile yüksek güvenlikli psikiyatri hastaneleri olmak üzere bin 180 yataklı hastaneden oluşuyor" diye konuştu.

2020 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Ergüney hastane kompleksinin yaklaşık yüzde 25'inin tamamlandığını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 bin 500-3 bin arası araç kapasiteli açık ve kapalı otoparkı olacak. 150-200 arası yoğun bakım yatakları olacak olan bir hastanemiz, ağırlıklı olarak cerrahi hizmetlerin verileceği bölgemizdeki üstün nitelikteki ameliyatların yapılacağı bir hastane olarak planlanıyor. Yaklaşık 4-5 bin personel hizmet verecek. Bu hastane devlet hastanesi konseptinde ve vatandaştan ücret alınmayacak. Bu yıl kaba inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanıyor. Yüzde 25'i tamamlandı.2020'nin Şubat veya Mart aylarında devreye alınması planlanıyor."

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