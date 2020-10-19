Koçak Farma aşısı, Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 aşı listesinde yer aldı

Koçak Farma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Koçak Farma Ar-Ge Merkezi bünyesindeki Sağlık Bakanlığı Onaylı BSL3/ABSL3 laboratuvarlarında geliştirdiği inaktif Covid-19 aşısı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 15 Ekim 2020 tarihli “dünyadaki aşı adayları” listesinde yer aldı.

Koçak Farma, Türkiye’de beşeri ilaç üreten şirketler arasında BSL3/ABSL3 laboratuvarlarına sahip tek firma olma özelliği taşıyor.

Yüksek güvenlikli BSL-3 laboratuvarına sahip Koçak Farma’nın Çerkezköy’deki 140 bin metrekarelik tesislerinde, pandemi döneminde ikinci bir girişim daha yapıldı ve Covid-19 aşısının üretimi için birkaç ay içinde yaklaşık 20 milyon euro’luk yatırımla ikinci bir BSL-3 laboratuvarı daha kurularak akreditasyonu tamamlandı. Koçak Farma üretim tesislerinde, gerek geliştirilen diğer yerli aşılar ve gerekse talep olursa yabancı aşıların üretimini de yapabilecek kapasite bulunuyor.

Koçak Farma’nın aşı üretme kapasitesi aylık 20 milyon doz. Üretilecek aşının öncelikle Türkiye’deki insanlar için kullanılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın da bu yönde bir çalışması olursa, Koçak Farma diğer ülkelere de bu aşıyı ihraç etme imkânına sahip.

İnaktif aşıların en önemli özelliği ise uzun yıllardır aşı üretiminde kullanılan bir teknoloji ve lojistiği / taşınması, üretimi ve uygulamasının daha kolay olması. Bu nedenle, burada kullanılan hücre hatlarının da daha önceki aşılarda kullanılan ve iyi tanımlanmış hücre hatlarından oluşması, Koçak Farma’ya “know-how” açısından avantaj sağlar.

Firma, Covid-19 aşısı insan çalışmalarının yapılacağı Faz 1 çalışmalarına da kısa süre içerisinde başlanacağını duyurdu. Covid-19 aşısı için çalışmalar, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile işbirliği içerisinde yürütülecek.

Ayrıca, Koçak Farma Ar-Ge merkezinde inaktif kuduz ve BCG aşıları üretilmesinin yanı sıra, klinik öncesi çalışmaları tamamlandı. Her iki aşı için de klinik çalışmalara kısa sürede başlanması planlanıyor.