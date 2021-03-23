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Koçak Farma inaktif COVID-19 Aşısının Faz 1 çalışmalarına başladı
Koçak Farma inaktif COVID-19 Aşısının Faz 1 çalışmalarına başladığını duyurdu
Koçak Farma inaktif COVID-19 Aşısının Faz 1 çalışmalarına başladı

Koçak Farma CEO ve Genel Müdürü Uzm. Dr. Hakan Koçak

23 Mart 2021 11:51 -
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Türkiye'de bir yandan aşı çalışmaları devam ederken, diğer taraftan yerli aşı geliştirilmesiyle ilgili süreç de devam ediyor. 

Yerli aşı arasında dikkat çeken ise Koçak Farma tarafından geliştirilen aşı olacak. Koçak Farma CEO'su Uzm.Dr.Hakan Koçak bugün yaptığı açıklamda inaktif olarak üretilen COVİD-19 aşısının Faz 1 çalışmalarına geçtiğini duyurdu. Aşı bugün gönüllülere uygulanmaya başlayacak.

COVİD-19 salgınının ilk günlerinden itibaren tedavi protokollerinde bulunan ürünlerin üretimini gerçekleştiren Koçak Farma'nın geliştireceği aşı ile de salgın mücadelesine önemli bir katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:

yerli asi kocak farma inaktif asi

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