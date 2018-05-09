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Kök hücre bölge toplantısı GAÜN'de yapıldı
Gaziantep Üniversitesi ve Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneğince düzenlenen Kök Hücre Bölge Toplantılarının ikincisi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryum'unda gerçekleştirildi.
09 Mayıs 2018 -
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GAZİANTEP (AA) -GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kök hücre ve immünmodülasyon, diş hekimliği için deneysel kök hücre tedavileri, kök hücrenin evrimsel gelişimi gibi konuların konuşulduğu toplantının açılışında, insanoğlunun bir paradoks yaşadığını, bir taraftan gen mühendisliği arkasından gelen kök hücre tedavi alternatifleriyle neredeyse ölüm dışında her şeye çare arandığını diğer taraftan da insanların ömrü uzadıkça birçok hastalıkla baş edemez duruma geldiğini ifade etti.

Doktorların etik sınırları tayin etmesi ve neyi ne zaman yapacağına karar vermesi gerektiğini ifade eden Gür, bu nedenle iyi analiz yapan ve aynı zamanda teknolojiyi çok iyi kullanan hekimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gür, kök hücre tedavisinin diyabetik hastalıklardan parkinsona korneadan estetik cerrahiye kadar bütün alanları kapsadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Düşünün ki, evladınızın gözünüzün önünde kasının eridiğini görüyorsunuz. Onun bir adım atması için ayakta durabilmesi için nelerinizi vermezdiniz? Böyle çaresiz bir ortam içerisinde biz hekimler hastayla, neyi yapıp neyi yapmayacağımızı, neyin fayda verip neyin vermeyeceğini bilerek ve ekonomik sınırlarımızı da iyi tayin ederek iletişim kurmalıyız. Biz bunu yapamazsak hasta yeterince tedavi olamaz. Neyi ne zaman yapacağımızı bilmeliyiz."

GAÜN Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör ise toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, Türkiye ve dünyada kök hücre uygulamalarında çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti. Güngör, bazı etik problemler nedeniyle klinik sonuçlara tam olarak erişemediklerini bildirdi.

Toplantıya, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği yönetim kurulu üyeleri, birçok sayıda doktor ve öğrenci katıldı.
 

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