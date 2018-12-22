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Kök hücre ve kan bağışı kampanyası: 35 ünite kan, 41 kök hücre numunesi alındı
Ardahan’da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi ile Türk Kızılay’ı Ardahan Şubesi işbirliğiyle Ardahan şube merkezinde kök hücre ve kan bağışı kampanyasında 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındı.
Kök hücre ve kan bağışı kampanyası: 35 ünite kan, 41 kök hücre numunesi alındı
22 Aralık 2018 -
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4.5 yaşındaki lösemili Yusuf Ali Gökçenin dedesi Yusuf Gökçe, "Biz burada lösemi hastası olan bir kardeşimiz için bağışta bulunmaya geldik. Aynı lösemi hastası olan Yusuf Ali için de Ardahan halkımız seferber olmuştu. Biz de bu kardeşimize yardımcı olmak için buradayız. Allah'tan kendisine şifa diliyoruz" dedi. 
Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, kan ve kök hücre bağışlarına büyük önem verdiklerini söyledi. 
Kan ve kök hücre bağışlarıyla vatandaşların hayatının kurtulduğunu ifade eden Ünver, ilk gün olmasına rağmen kampanyada 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındığını belirtti. 
Kampanyaya kan bağışı yaparak da destek veren Ardahanlıların duyarlı davrandığını dile getiren Ünver, "Bizim bu çalışmamız kök hücre, ancak kan bağışında da bulunanlar oldu. Türk Kızılay’ı olarak bugün bu nedenle organizasyon yaptık. Ardahan geneli yaptığımız söz konusu organizasyonun daha önce benzerlerini yapmıştık. İnşallah bu çalışmamız ile bekleyen çok sayıda hastalarımıza bir faydamız olur" dedi. 

Anahtar Kelimeler:

kok hucre kan bagisi

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