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Kök hücreler kullanılarak ilk kez çalışan kalp kası geliştirildi
Bilim insanları ilk kez bir yetişkin insanınki gibi çalışan kalp kası yetiştirdiler.
Kök hücreler kullanılarak ilk kez çalışan kalp kası geliştirildi
05 Nisan 2018 -
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MEDİMAGAZİN-Bir bebeğin kalbinin rahim içinde gelişmesi 9 ay sürerken, Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları sadece 4 hafta içinde kök hücreler kullanılarak çalışan kalp yetiştirdi.

Daha önce kök hücrelerden kalp hücresi de dahil olmak üzere pek çok kez doku geliştirilmesine rağmen, bilim insanları ilk kez tıbbi araştırmalar için fayda sağlayabilecek kadar matür bir yapı geliştirebildiler.

Bu gelişme, insan fizyolojisi üzerine çalışırken, araştırmacılara bir yetişkin insanın kalbindeki hastalığı taklit edebilen laboratuar kalbi üzerinde, kalp yetmezliği gibi tedavi yöntemlerini test etmenin bir yolunu sunması açısından önemli bir adım.

Bilim insanları daha önce kalp kası geliştirmeyi başarmıştı fakat Columbia Üniversitesi profesörü Dr. Gordana Vunjak-Novakoviç diğer kalp dokularının yetişkin bir insan kalbinin bazı kritik işaretlerini taklit edemediğini veya gösteremediğini söyledi.  

Araştırmacı Dr. Kacey Ronaldson-Bouchard:

“Alanımızdaki ortak yaklaşım şuydu; kardiyomiyositler ne kadar matür olursa o kadar iyi diye düşündük. Bu çabalar ne kadar matürasyon elde edilebileceği konusunda sınırlı olduğu için, tamamen yeni bir şey denemeye karar verdik: hızlandırılmış gelişim konseptini keşfetmek”.

Genel yaygın inanışlara kök hücre temelli organları geliştirme amacı, hücreleri gelişmenin sonraki aşamalarında kullanmaktır ki bilim insanlarının üzerinde daha fazla çalışabileceği türden bir doku elde etmeye yaklaşabilsin. Fakat,  Columbia Üniversitesi araştırmacıları tamamen farklı ve cesur bir yöntem denedi.

Başka bir deyişle, manipüle edebilmesi daha kolay olan çok erken evre kök hücreleri kullanıldı.

Kalp dokularının gelişmesini hızlandırmak için, kalp kasını hareket ettirebilecek kadar kalbe elektrik darbeleri verildi.

Bu çığır açan buluş kalp dokusunun hastalıklı bir kalp gibi davranması için kontrol da edilebiyor; böylece bilim insanları, organı etkileyen, hayati risk içeren koşulları ve bazı ilaçlara verilen cevabı daha fazla araştırabilecekler.

Anahtar Kelimeler:

kok hucre kalp hucresi

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