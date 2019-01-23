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Kokain metabolitlerinin tespiti için biyosensör geliştirildi: 'Bağımlılıkla mücadele daha kolay olacak'
Yürütülen araştırmada, insan idrarında kokain metabolitlerinin tespit edilmesi ile ilgili yeni bir mikrobiyal biyosensör geliştirildi
Kokain metabolitlerinin tespiti için biyosensör geliştirildi: 'Bağımlılıkla mücadele daha kolay olacak'
23 Ocak 2019 - Habertürk
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Kokain tespitinde yeni bir yönteme imza atıldı. Yürütülen araştırmada, insan idrarında kokain metabolitlerinin tespit edilmesi ile ilgili yeni bir mikrobiyal biyosensör geliştirildi.

ARAŞTIRMA, PROF. DR. TUNÇ ÇATAL ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir vakıf üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Tunç Çatal'ın öncülüğünde tamamlanan araştırmada, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Vildan Enisoğlu Atalay, KİMER Müdürü Uzm. Ecz. Selma Özilhan, Uzm. Aykut Kul, Uzm. Murat Özdemir ve İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Bermek araştırmacı olarak yer aldı.

ÇALIŞMANIN ÇIKIŞ NOKTASI: KOKAİNİN DOĞAYA VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ

Çalışmanın çıkış noktasının, dünyada artan kokain kullanımına bağlı olarak idrarla doğaya karışan kokain metabolitlerinin, doğal yaşama ve ekosistemdeki özellikle sucul canlılara geri dönüşümündeki olumsuzlukların önüne geçebilmek olduğunu belirten Prof. Dr. Tunç Çatal, “Araştırmayı yürütürken kokainin idrarda bulunan başlıca metaboliti olan benzoylecgonine konsantrasyonu ile voltaj üretimi arasında anlamlı korelasyon bulduk ve yaptığımız analizlerde idrardan bu metabolitlerin biyogideriminin mümkün olduğunu gösterdik. Mikrobiyal yakıt hücreleri kullanılarak geliştirilen yöntemde, analit spesifisitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Dr. Vildan Enisoğlu Atalay ise “İdrarda kokain tespit mekanizmasını hesaplamalı kimya yöntemleri uygulayarak aydınlattık” dedi. 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan da çalışmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Hesaplamalı kimya ile hesaplamalı psikiyatri birleştiğinde bağımlılıkla mücadele daha kolay olacak. Çünkü madde kullananların kendilerine ve doğaya verdikleri zaralar ölçülebilecek ve görülebilecek. Böylece hasta ve yakınlarımız yaptıkları işin sonucunu kötü tecrübe yaşamadan görebilecekler, bağımlılıkla mücadele kolaylaşacak. Bu çalışmaların yapıılabilmesi Türkiye için şanstır.”

Araştırma sonuçları, Uluslararası saygın dergilerden Journal of Power Sources dergisinde ve cannabinoid metabolitleri ile ilgili sonuçlar Bioresource Technology Reports dergilerinde yayınlandı.

Anahtar Kelimeler:

uyusturucu madde kokain nevzat tarhan tunc catal

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