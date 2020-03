Koku duyusu kaybı, Kovid-19'un ilk belirtisi olabilir

The Royal College of Surgeons of England'a bağlı ENT UK'in 21 Mart tarihinde online yaptığı açıklamaya göre anozmi, yani koku algısının komple kaybı % 40 nedeni virüslere bağlıdır. Ancak birçok ülkede Kovid-19 hastalarına ait verilerin artması sayesinde hastaların önemli bir bölümünde anozmi olduğu fark edildi.

American Academy of Otolaryngology temsilcileri, 22 Mart'ta disgesi (koku ve tat duyu kaybı) dışında hiçbir semptomu olmayan ancak Kovid-19 pozitif gelen hastaların olduğunu açıkladı.

Doktorlar, respitatuar semptomlar olmasa bile tat ve koku duyu kaybının, Kovid-19 taraması yapılırken semptomlar listesine eklenmesini önerdi.

İran, Amerika, Fransa, Kuzey İtalya'da izole anosmi ile başvuran hastalar mevcut. British Rhinological Society başkanı Dr. Claire Hopkins, geçtiğimiz hafta dört tane 40 yaş altında ve ani koku alamama dışında hiçbir semptomu olmayan hasta muayene ettiğini ve bu kişilerimin Kovid-19 yayılımını hızlandırdığını düşündüğünü söyledi.

Viroloji Enstitü başkanı Dr. Hendrik Streeck, 100'ün üzerinde Kovid-19 ile enfekte hasta ile görüştüğünü ve bunların yaklaşık % 70'inin tat ve koku duyusu kaybı tariflediğini belirtti.

Dr. Streeck, Frankfurter Allgemeine yaptığı açıklamada durumu "Annenin, çocuğu altına yaptığında bezinin kokusunu alamadığı, insanların şampuanlarını koklayamadığı boyutlara ulaşabiliyor." şeklinde özetledi.



Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü