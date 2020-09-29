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Koku ve tat kaybı diğer Covid-19 belirtilerinden daha uzun sürebilir
Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışmaya göre, Covid-19 belirtilerinden olan koku ve tat kaybı diğer belirtilere göre daha uzun sürebilir.  
Koku ve tat kaybı diğer Covid-19 belirtilerinden daha uzun sürebilir

Bursa'da yakalandığı Kovid-19'u yenen 44 yaşındaki genel cerrah Uğur Duman, "Bir sabah uyandım, 'Dünyanın kokusu yok.' dedim. Bu enfeksiyonu atlatalı yaklaşık 2 ay oldu, hala dünyanın hemen hemen her detayının kokusu yok benim için." ifadelerini kullanmıştı

29 Eylül 2020 17:01 -
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MEDİMAGAZİN-Kudüs İbrani Üniversitesi ve Hadassah-Hebrew Üniversitesi Tıp Merkezi ve Hadassah Üniversite Hastanesinden araştırmacılar, Covid-19 hastalarının yaşadıkları belirtiler hakkında yakın tarihli bir araştırma yaptı. İsrail’de gerçekleştirilen bu çalışmada araştırmacılar, 6 hafta boyunca hafif belirtileri olan 112 yetişkin Covid-19 hastası ile telefon üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi.

Çalışma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 70’i hastalığın başlangıcında birden fazla belirti gösterdi. Hastaların çoğunda gözlenen ilk belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı, kuru öksürük ve kas ağrısıydı. Koku ve tat kaybında azalma belirtisi ise hastaların yüzde 15 ila 18’inde görülen bir diğer belirtilerdendi.

Bulgulara göre, ateş en kısa süren belirti iken (ortalama 8,6 gün); koku ve tat kaybında azalma ise en uzun süren belirti oldu (ortalama 22,9 gün). “Covid-19 hastalığının belirtilerinden ateş, iştahsızlık, baş ağrısı ve kas ağrılarının kısa sürede geçtiği fakat kuru öksürük, tat ve koku kaybının uzun süre devam ettiği sonucuna ulaştık.” Ayrıca, hastaların Covid-19 testi negatif olsa dahi, bazı hastalarda öksürük, tat ve koku kaybı görülmeye devam etti.

Covid-19 hastalığındaki kemosensör bozuklukların önemi göz önüne alındığında, uzmanlar belirtilerin sırasına, süresine, şiddetine ve kalıcılığına odaklanan kapsamlı araştırmaların daha çok yapılması konusunda hemfikir.

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 tat kaybi koku kaybi

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