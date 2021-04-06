Kolesterol ilaçları kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor

Statin grubu ilaçların tüm dünyada kolesterol kontrolü için en sık kullanılan ilaçlar arasında olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu grup ilaçların karaciğer kanseri, meme kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, safra kesesi yolları kanseri gibi değişik kanserlerin oluşumunu azalttığı ile ilgili kesinlik kazanmamış gözlemler var. Ancak bu ilaçların kanser gelişimi üzerindeki baskılayıcı etkisinin RAS geni üzerinden olduğu düşünülüyor” açıklamasında bulundu.

İltihabi (enflamatuar) bağırsak hastalığı olan hastalarda kolon (bağırsak) kanseri riskinin arttığının bilindiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu hastalarda bugüne kadar değişik ilaçlar bu kanserin önlenmesi için kullanıldı. Ağrı kesici ilaçlar, tansiyon ilaçları, D vitamini ve şeker hastalığı ilaçlarının kalın bağırsak kanseri oluşumunu azaltmasına olan etkisi ile ilgili araştırmalar var. Bunlardan en ümit vadeden Aspirin’in kanama riskini artırması nedeni ile rutin kullanıma girmesi mümkün olmadı. Diğerleri ile yapılan araştırmalar da kesin bir sonuç vermedi” dedi.

Statin grubu ilaçlar kalın bağırsak kanser riskini yüzde 60 azaltıyor

2014 yılında rapor edilen bir çalışmada ise 40 ayrı kolesterol ilacı ile yapılan çalışmanın gözden geçirildiğini ve statin grubundaki bu ilaçların kolon kanseri riskini yüzde 9 azalttığının rapor edildiğini ancak kesin kanıt için daha doğru tasarımlı çalışmalara ihtiyaç olduğunun belirtildiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “New York’tan rapor edilen güncellenmiş yayında ise 52 ayrı çalışma gözden geçirilmiş ve toplam 11.459.306 birey üzerindeki etki gözlenmiştir. Bunların 2.123.293’ü statin grubu ilaç alıyor, 9.336.013 tanesi ise almıyordu. Bu grup içinde statin kullananların kalın bağırsak kanseri riskinin kullanmayanlara kıyasla yüzde 20 daha düşük olduğu gözlendi. Enflamatuar bağırsak hastalığı olan 17.528 hastanın ise 1.994 tanesi statin kullanıyor, 15.534 tanesi kullanmıyordu, statin kullanımının bu hastalarda kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 60 azalttığı gözlendi. Sonuç olarak statin grubu ilaçların özellikle enflamatuar bağırsak hastalığı olan kişilerde kolon kanseri oluşumunu azalttığı ile ilgili güçlü bir gözlem yapılmıştır ve bunun doğrulanması karşılaştırmalı çalışmalarla doğrulanması bekleniyor” şeklinde konuştu.