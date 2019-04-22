Kolon kanserinde güncel yaklaşımlar değerlendirildi: Et, yağlı yiyecekler ve sedanter yaşam kanser riskini artırıyor



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol, Balkan Kongre Merkezi'ndeki konferansın açılışında yaptığı konuşmada, mart ayının kolon kanserinde farkındalık ayı olması sebebiyle konferansı düzenlediklerini kalabalık bir katılımcının olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Doğan Albayrak da kanserin dünyadaki ölüm sebeplerinden ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'de kansere yakalanma ve erken tedavi ile ölüm oranını azaltma konularında orta sıralarda yer aldığını ifade eden Albayrak, "Özellikle et, yağlı yiyecekler ve sedanter yaşam kanser riskini artırıyor. Ülkemizde yüzde 21 civarında olan kanser kaynaklı ölüm oranlarının düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Kolorektal kanserler Ülkemizdeki kadınlarda ve erkeklerde, üçüncü sırada görülen, cinsiyetten bağımsız olarak toplumun tamamını tehdit eden ciddi bir halk sağlığı problemidir.” dedi.

Hastalığın belirtilerine de değinen Albayrak şöyle sürdürdü:

"Kabızlık, tuvalete gitmek istememe, tuvaletten sonra hala ihtiyacın devam etmesi gibi belirtiler özellikle 50 yaş üstü hastalarda oldukça önemli bir belirti. Dışkıda kan olması veya koyu renk olması da belirtilerinden bir diğeri. Karında şişkinlik ve kramp tarzında karın ağrıları, yemeklerden sonra hareket etme ihtiyacı ve bunun için kendini zorlama gibi belirtileri oluyor. İstemsiz kilo kaybı, kolorektal kanserlerde kas yıkımının başladığını gösteriyor. Sürekli yorgunluk hissi uzun süreli devam ediyorsa özellikle sağ kolon tümörlerinin anemilerinin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde kolorektal kanser çok rahat ve çok hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor.

50 yaşın üzerinde gaitada gizli kan taraması ile her iki yılda bir bakılması öneriliyor. Bu şahıslarda gaitada gizli kan çıkması durumunda yapılması gereken ilk şey kolonoskopi. Aile öyküsü olanlarda 50 yaş sınırını 40’a çekiyoruz. Kolonoskopi kolorekral kanser tanısında mutlaka olması gereken kolay, etkili ve en az maliyetli yöntemdir. Tutulan evreyi belirlemek için sadece kolonoskopi yeterli değildir. Bunun yanı sıra direktgrafi, ultrasonografi, tomografi ve MR’lar şeklinde bir görüntüleme silsilesi kullanıyoruz."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümmü Yıldız Fındık ise, konferansı gerçekleştiren Albayrak’a günün anısına teşekkür belgesi vererek hediye takdim etti.