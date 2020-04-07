Kolonya ve maske dağıtımı başladı: Pakette Erdoğan'ın mektubu da var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. Bekçiler, bugün maske ve kolonyaları vatandaşlara dağıtmaya başladı. Dağıtılan paketlerde Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

07 Nisan 2020 15:05 - Sputnık