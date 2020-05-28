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Kolonyadaki alkol oranı çok önemli... Yüksek orandaki alkol virüsü yapıştırıyor
Koronavirüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
Kolonyadaki alkol oranı çok önemli... Yüksek orandaki alkol virüsü yapıştırıyor
28 Mayıs 2020 13:59 - DHA
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede en çok kullanılan dezenfektanlardan biri olan kolonyayla ilgili uzmanlardan bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi. El hijyeninin önemine de dikkat çeken Topçu "Bir kişi saatte 30 kere elini burnuna götürüyor. Ellerimiz de her yere değdiği için biz onu alıp solunum yollarından vücudumuza alabiliyoruz. Onun için el hijyeni önem taşıyor. El hijyeni en güzel su ve sabun ile yapılır. Eğer su ve sabun yoksa yüzde 60-70 alkollü kolonya ya da dezenfektan kullanılabilir. Yüzde 90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur." ifadelerini kullandı.

"UV ışınları virüsü yok etmiyor"
Normal şartlarda SARS ve grip virüsü gibi virüslerin ultraviyole (UV) ışınları ile yok edildiğini ancak koronavirüste bunun etkili olmadığını belirten Prof. Dr. Topçu şöyle devam etti: "Bu garip bir virüs. Bu durum koronavirüste geçerli değil çünkü şu anda yazı yaşayan bölgelerde de var. O nedenle bu konuda yeterli kanıt yok. Muhtemelen etkisi az olacaktır. Biz bu virüse zarflı virüs diyoruz ve yapısında yağ var. Normal şartlarda bunun kolayca ultraviyole ışınları ile yok edilmesi lazım ama bunda kesinlikle böyle bir şey gösterilemedi. Sıcaklığın ve nemin bu virüsün yayılmasında rolü yoktur diyen bir çalışma var. Ama umarım faydası olur."

Virüsün rüzgar ile taşınıp taşınamadığı konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Topçu, "Taşınmaz diye bir şey söyleyemiyorum. Klimadan gelen havanın virüsü yaydığı ve birkaç metre öteye klima ila virüsün taşındığına dair araştırmalar var. Ancak biraz daha az olduğunu düşünüyorum" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

alkol kolonya dezenfektan

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