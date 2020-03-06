Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Komşularda koronavirüs vaka sayısı artıyor: İran'da 4 bin 747, Yunanistan'da 31
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüsü vaka sayısının 31'e yükseldiğini açıklarken İran'da 124 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu
Komşularda koronavirüs vaka sayısı artıyor: İran'da 4 bin 747, Yunanistan'da 31
06 Mart 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ATİNA - Yunanistan Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras, 27 Şubat'ta İsrail'den Yunanistan’a dönen toplam 21 Yunan vatandaşının virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Ülkede bir günde toplam vaka sayısı 31’e yükseldi. Yetkililer, vatandaşlarına paniğe kapılacak bir durum olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Tsiodras, bu aşamada daha fazla yayılmaması için önlemlerin arttırılacağını belirtti.

Yunan makamları, teyit edilen vakaların çoğunun Batı Yunanistan'dan olduğunu ve Ahaya, Ilia ve Zakintos adası olmak üzere bölgelerdeki tüm okul ve üniversitelerin cumartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Üç bölgede halka açık tüm etkinlikler askıya alındı.

İran'da can kaybı 124!

İran'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 747'ye yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

yunanistan iran koronavirusu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.