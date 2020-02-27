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Komşularda koronavirüs vakası artıyor: Yunanistan'da 3, İran'da 245 vaka görüldü
Yunanistan'da 2 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. İran'da ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi
Komşularda koronavirüs vakası artıyor: Yunanistan'da 3, İran'da 245 vaka görüldü
27 Şubat 2020 -
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ATİNA - Yunanistan'da 2 kişide koronavirüsü tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3'e çıkarken tüm karnaval etkinliklerinin iptal edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vakalardan birinin teyit edilen ilk vaka olan 38 yaşındaki kadının akrabası olduğu ifade edildi. Kadının kısa bir süre önce İtalya'nın Milano kentinden döndüğü kaydedilirken üçüncü vakanın da İtalya'yı ziyaret eden bir kadın olduğu aktarıldı.

İran'da 26 kişi yaşamını yitirdi

Fars Haber Ajansına göre, İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarıyla ilgili, "Bugüne kadar vatandaşlarımızdan 26'sı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 245'e çıktı." bilgisini verdi.  

İran resmi haber ajansı IRNA, bu sabah, ülke genelinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısını 22, vaka sayısını ise 141 olarak duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus yunanistan iran

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