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Konferansta duygusal anlar: Türk hekim Almanya'da hastaları ile bir araya geldi
Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, Almanya'nın dört büyük kentinde ‘Obezite ve Sağlıklı Yaşam’ konulu konferanslar verdi. Yoğun bir ilginin olduğu etkinliklerde konuşan Dr. Ergenç, obezite ile mücadelenin iklim sorunları gibi dünyanın ortak bir problemi olduğuna vurgu yaptı.
Konferansta duygusal anlar: Türk hekim Almanya'da hastaları ile bir araya geldi
05 Aralık 2018 - İHA
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Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, Almanya’nın dört büyük şehrinde ‘Obezite ve Sağlıklı Yaşam’ konulu konferanslar verdi. Almanya’da yaşayan 500’e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen ‘Obezite ve Sağlıklı Yaşam’ konulu konferanslarında konuşan Dr. Ergenç, “Aşırı kilolarınız varsa, mutlaka uzman kontrolünde diyet ve spor yapmalısınız. Eğer profesyonel diyet programı ve spor ile zayıflayamıyorsanız ancak o zaman ameliyat sizler için bir seçenek olmalıdır” diye konuştu. Ameliyat olan hastalara da önerilerde bulunan Ergenç, “Obezite ameliyatı olduktan sonra sağlıklı beslenmeyi ve sporu hayat biçiminiz haline dönüştürün. Ancak bu şekilde ideal kilolarınıza ve sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz” dedi. 

Hastalarıyla duygusal anlar yaşadı 
Obezite operasyonları hakkında da bilgi veren Dr. Ergenç, ameliyatın tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini, ameliyat olmadan önce hastaların doktor seçimi için iyi bir araştırma süreci geçirmelerini önerdi. Ameliyat öncesi kadar ameliyat sonrası dönemin de önemli olduğuna dikkat çekti. Obezite ameliyatı sonrasının da özel bir takip süreci olduğunu olduğunu ifade eden Dr. Ergenç, hastalarını içerisinde diyetisyenlerinde olduğu profesyonel bir ekiple takip ettiklerini ifade etti. Konferansın ardından Dr. Ergenç ve geçmişte obezite ameliyatı olan hastaları arasında duygusal anlar yaşandı. 

Anahtar Kelimeler:

tufan ergenc almanya obezite cerrahisi

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