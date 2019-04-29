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Kongo 9 aydır Ebola ile mücadele ediyor: 865 kişi yaşamını yitirdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yılın temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 865'e yükseldi.
Kongo 9 aydır Ebola ile mücadele ediyor: 865 kişi yaşamını yitirdi
29 Nisan 2019 - AA
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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 439 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 373'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında Temmuz 2018'den bu yana 865 kişi öldü, virüsü taşıyan 410 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde halen 98 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede görülen en ölümcül salgın: Ölü sayısı 777 

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 106 bin 904 kişiye aşı yapıldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

 

Kongo'da son 2 günde 39 kişi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 737'ye yükseldi 

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo demokratik cumhuriyeti

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