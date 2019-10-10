Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2019'da kızamıktan 4 bin kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yılın ilk 9 ayında en az 4 bin kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2019'da kızamıktan 4 bin kişi öldü
10 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 26 kentinde 203 bin 179 kızamık vakasının tespit edildiği, en az 4 bin kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığın daha da yayılmasını önlemek amacıyla binlerce çocuğa kızamık aşısının yapıldığı ve ülkenin birçok yerindeki sağlık merkezine çocuk kiti dağıtımının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enfeksiyonun en fazla 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü ve hastalanan çocuklarının yüzde 90'ının yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, ülkede bu yıl görülen kızamık vakalarının 2018'e göre 3 kat  fazla olduğu vurgulandı.

Dünyanın en büyük kızamık salgını

Söz konusu salgın için "dünyanın en büyük kızamık salgını" ifadesi kullanıldı.

KDC'de kızamık aşısının yapılma oranının ülke çapında düşük olmasının, salgının daha da yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Araştırmalar, 2018'de ülkenin yalnızca yüzde 57'sinde kızamık aşısının yapılabildiğini ortaya koydu. 

Olağan aşı programı sadece 9 aylık çocuklara bir doz verilmesini kapsıyor.

Anahtar Kelimeler:

kongo demokratik cumhuriyeti kizamik unicef

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
doktor Hastane Kongo Demokratik Cumhuriyeti kızamık UNICEF Sağlık Bakanlığı KPSS Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet Gastroenteroloji Raşit Vural Yağcı Berhan Arısoy paranoyak enfeksiyon İsmail Kuran Ulusal Türk Cerrahi Filiz Öğce Ameliyathane Hemşireliği dünya ruh sağlığı günü emine alp meşe Sağlık Bakan Yardımcısı Dünya Sağlık Örgütü bağırsak florası obezite Okan Bülent Yıldız meme kanseri İrfan Çiçin Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Güneri Kuruöz sağlıkta şiddet Dünya Ruh Sağlığı Günü berna uluğ koray başar Sağlık Bakanlığı Resmi Gazete
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.