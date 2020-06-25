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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ebola salgını sona erdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga ebola salgınının sona erdiği ilan edildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ebola salgını sona erdi
25 Haziran 2020 17:03 - AA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Sağlık Bakanı Eteni Longondo, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, 2 bin 277 kişinin ölümüne sebep olan 10’uncu dalga Ebola salgınının sona erdiğini ilan etti.

Longondo, 1 Ağustos 2018’de ülkenin doğusunda ortaya çıkan söz konusu salgında 57 gündür yeni vakaya rastlamadıklarını bildirdi.

KDC'nin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde görülen salgında şu ana kadar 3 bin 470 vaka tespit edildi, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, KDC’nin batısında Equateur eyaletinde 25 Haziran'da beliren 11'inci dalga Ebola salgınında şu ana kadar 21 vaka saptandı, 13 kişi hayatını kaybetti.

Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

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