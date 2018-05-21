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Kongo’da Ebola yayılıyor
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir Ebola vakasının daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 26’ya yükseldi.
Kongo’da Ebola yayılıyor
21 Mayıs 2018 -
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola vakası hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı, yeni bir Ebola vak'asının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, yeni ölümle birlikte ülkenin kuzeybatısında Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini duyurdu. 
Dört yeni Ebola vakasının kayıtlara geçtiği kaydedilen açıklamada, bölgede toplamda 21’i kesin, 21’inin olası 4’ünün ise şüpheli Ebola vakası olmak üzere 46 hemorajik ateş vakasının tespit edildiği aktarıldı. 
Öte yandan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joseph Kabila, dün ülkenin Ekvator bölgesindeki Ebola’ya ilişkin son durumu ele almak üzere kabine toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, vakalara hızlıca müdahale edilmesi yönünde en az 4 milyon dolar olan maddi katkıların artırılmasına karar verildi. Eboladan etkilenen bölgelere ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine bakım sağlanması kararı alındı. 

Anahtar Kelimeler:

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People
5
1) Wes Studi (Kabile Reisi)
21.05.2018 15:23:00
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