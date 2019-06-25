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Kongo'daki ebola salgını bir yılda bin 416 can aldı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 416'ya yükseldi
Kongo'daki ebola salgını bir yılda bin 416 can aldı
25 Haziran 2019 - AA
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KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 247 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 153'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 416 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 623 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 114 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola salgınından etkilenen 28 sağlık çalışanı hayatını kaybetti 

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 141 bin 754 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola salgınında bin 3 kişi hayatını kaybetti... Virüsü taşıyan 442 kişi iyileşti 

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

ebola kongo demokratik cumhuriyeti salgin

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