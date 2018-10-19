Kongreye ünlü sanatçının konuşması damga vurdu: ' Çok çalışıyorum yaşlanmaya vaktim yok'



Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki organ nakli merkezleri arasında organizasyonu sağlamak amacıyla 1994 yılında kurulan derneğin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de özellikle kadavradan olmak üzere organ nakli sayısını artırmak ve toplumu organ nakli konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini aktaran Eldegez, derneğin iki senede bir organize ettiği uluslararası katılımlı kongreleri her defasında farklı şehirlerde düzenlediklerini ifade etti.

Eldegez, kongrenin 12'ncisini Trabzon'da organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, kongrenin yapılmasına destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, transplantasyon konusunda uluslararası katılımlı kongrenin Trabzon'da düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduklarının altını çizerek, "Ayağınız uğurlu geldi, dün Trabzon'da karaciğer ve iki böbrek nakli yaptık." dedi.

Kongrenin onur konuğu tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise böyle bir kongreye onur konuğu olarak davet edildiği için büyük onur duyduğunu söyledi.

Organlarını bağışladığını ifade eden Dormen, böyle bir programa konuk olmanın kendisi için çok önemli olduğunu yineledi.

Dormen'in, bir süre önce 90'ıncı yaşını kutladığının anımsatılması üzerine verdiği, "Bunu söylemenize gerek var mı?" cevabı salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.

Sanatçı, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım. Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok."

Halk oyunları gösterisiyle sona eren açılış programına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, İl Sağlık Müdür Vekili Kemal Süleyman ve uzmanlar katıldı.

Açılış programının ardından, Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever, Prof. Dr. Uluğ Eldegez ve Prof. Dr. Mahmut Çarin'in oturum başkanlığını yaptığı, "Türkiye'de Transplantasyon: Sorunlar-Sorular" konulu konferans yapıldı.

"Organ Nakli İmmünolojisi", "Böbrek ve Karaciğer Nakli Patolojisi", "Transplant Koordinasyon ve Organ Çıkarma", "Transplantasyon Hemşireliği" kurslarının da düzenleneceği kongre kapsamında 7 konferans ve 11 panel gerçekleştirilecek.

Sözlü bildirilerin sunulacağı ve poster tartışmalarının yapılacağı kongre, 21 Ekim Pazar günü sona erecek.