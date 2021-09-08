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Konseri iptal edilen Yıldız Tilbe'den aşı olduğu iddialarına yanıt
Aşı olmayı reddettiği için konseri iptal edilen Yıldız Tilbe'nin bu durum üzerine aşı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Tilbe, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Konseri iptal edilen Yıldız Tilbe'den aşı olduğu iddialarına yanıt
08 Eylül 2021 14:10 -
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Aşı olmayacağını, PCR testi yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demiş, ardından Kıbrıs'ta gerçekleşecek olan konseri iptal edilmişti.

""Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen Tilbe hakkında seyahat kısıtlamaları ve konserlere gidememesi nedeniyle ilk doz aşısını yaptırdığı haberleri çıktı.

Aşı yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanlayan Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından "olmadım aşı maşı, olmayacağım" dedi. Sanatçı ayrıca:

"Aşı karşıtı değilim ,isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam , kimseye de karışmam" ifadelerini kullandı.

 

Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin konseri iptal edildi

 

Anahtar Kelimeler:

yildiz tilbe asi pcr testi konser asi karsiti

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