Konseri iptal edilen Yıldız Tilbe'den aşı olduğu iddialarına yanıt

Aşı olmayacağını, PCR testi yaptırmayacağını söyleyen Yıldız Tilbe, "Gerekirse konserlerimi de iptal ederim" demiş, ardından Kıbrıs'ta gerçekleşecek olan konseri iptal edilmişti.

""Korumayan aşıyı niye olayım? Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün" diyen Tilbe hakkında seyahat kısıtlamaları ve konserlere gidememesi nedeniyle ilk doz aşısını yaptırdığı haberleri çıktı.

Aşı yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanlayan Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından "olmadım aşı maşı, olmayacağım" dedi. Sanatçı ayrıca:

"Aşı karşıtı değilim ,isteyen istediğini yapsın herkes kendinden sorumlu bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam , kimseye de karışmam" ifadelerini kullandı.