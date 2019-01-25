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Kontinans Derneği Başkanı: 'Radikal prostatektomi ameliyatları riskli'
Prostat büyümesi nedeniyle yapılan ameliyatlardan sonra idrar kaçırma sorunu yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Ancak asıl riskli olan prostat kanseri tedavisi için yapılan radikal prostatektomi adı verilen ameliyatlardır” dedi
Kontinans Derneği Başkanı: 'Radikal prostatektomi ameliyatları riskli'
25 Ocak 2019 - NTV
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Erkeklerde en sık idrar kaçırma nedenlerinden birinin prostat ameliyatları olduğunu aktaran Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarından sonra kalıcı idrar kaçırma sorunun sıfıra yakın oranda beklendiğini söyledi. 

Bu nedenle iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarının, idrar kaçırma riski açısından çok güvenli ameliyatlar olduğunu dile getiren Dr. Tarcan, “Radikal prostatektomi operasyonunda ise geride kanserli doku bırakmamak amacıyla prostat tümüyle alındığı için idrar tutan kaslara giden sinirler ve idrar tutan kas yapıları her türlü dikkat ve özene rağmen zarar görebilir. Literatürde %2 ile %40 arasında değişen oranlarda prostat kanseri ameliyatları sonrası kalıcı idrar kaçırma sorununun görülebildiği gösterilmiştir” dedi.

Radikal prostatektomi sonrası idrar kaçırma riskini etkileyen faktörlere değinen Ürolog, robotik radikal prostatektomi ameliyatı ile açık radikal prostatektomi ameliyatı arasında idrar kaçırma riski açısından bir fark olup olmadığı konusunda, “Çalışmalar böyle bir farkın olmadığını yani bir ameliyatın diğerine üstün olmadığını bize net olarak gösteriyor. Diğer taraftan, idrar kaçırma riskini etkileyen faktörler; hastanın idrar yolunun herkeste farklı olabilen anatomik yapısı, ameliyatı yapan kişinin tecrübesi, kanser hastalığının yaygınlığı ve ek radyoterapi alınması, hastada diyabet ya da mesane işlevini etkileyen başka hastalıkların bulunmasıdır” diye konuştu. 

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ İDRAR KAÇIRMAYA YOL AÇABİLİR

İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle idrar kaçırma sorunu yaşanabileceğini, yaş ilerledikçe riskin de arttığını söyleyen ve bu sorunu önlemek adına ürolojik kontrollere gitmenin önemine vurgu yapan Prof. Tarcan şöyle konuştu: 

"50 yaşından sonra her erkeğin yılda bir kez hiçbir yakınması olmasa bile üroloğa gidip kontrolden geçmesi bazı durumların erken tanınmasına ve engellenmesine olanak sağlıyor dolayısıyla rutin ürolojik kontrolün üzerinde duruyoruz. Erkeklerde idrar kaçırmaya nörolojik hastalıklar, inme, Parkinson hastalığı, ileri evre diyabet, multipl skleroz gibi hastalıklar da neden olabilmektedir. Diğer nörolojik hastalıklar örneğin spinal kord yaralanmaları ve spinal kord tümörleri, beyin tümörleri aynı şekilde idrar kaçırmaya yol açabiliyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ İDRAR KAÇIRMA TİPİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Erkeklerde idrar kaçırma sorunu tedavisinde ise önce idrar kaçırma tipinin anlaşılması ve ona göre tedavi yöntemi uygulanması gerekiyor. Altta yatan nedene göre tedavi yöntemleri değişiyor. Örneğin, radikal prostatektomi operasyonları sonrası idrar kaçırma sorununa karşı pelvik taban egzersizlerini hemen ameliyat sonrası rutin olarak başlıyoruz. Hastaların çoğunda zaten geçici idrar kaçırma ortaya çıkıyor. Bunun bir an önce iyileşmesi için pelvik taban egzersizleri faydalı. Post prostatektomi idrar kaçırma radikal prostatektomi sonrası idrar kaçırmalarda öncelikle pelvik taban egzersizleri ayrıca sfinkteri güçlendirici medikal tedavi kullanıyoruz. Eğer bunlarla başarı sağlanamaz ise cerrahi tedavi gündeme geliyor. Aşırı aktif mesane ile ilişkili idrar kaçırmada ise mesane kasını yatıştırıcı medikal tedaviye başvuruyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

prostat prostat kanseri radikal prostatektomi uroloji

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