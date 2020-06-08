Kontrolsüz sosyal hayatın salgını başa döndürebileceği uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını hiç yaşanmamış gibi davranmanın bedelinin ağır olacağını vurguladı.

"Sadece bir ilçemizde 4 gün içinde ortaya çıkan 18 vaka maalesef bu kontrolsüzlüğün bir bedeli olacağının sinyallerini vermektedir." ifadesinde bulunan Oruç, herkesin bu bedel büyümeden, kurallarla uyum içinde hareket etmeye başlamasının önem arz ettiğinin altını çizdi.

Şehirlerarası giriş yasağının kaldırılmasından sonra, en uzun süre bu yasağın uygulandığı illerden biri olan Samsun'a çok sayıda insanın giriş yaptığını, sadece 65 yaş üstü 4 bin 600 kişinin kente geldiğini ifade eden Oruç, bu durumun herkesin birbirini kontrolsüz bir şekilde, sosyal mesafe kurallarına uymadan ziyaret ettiği bir ortam oluşturduğunu, bu dikkatsizliğin ve özensizliğin ilde tekrar vaka artışı yaşanmasına neden olduğunu, bugüne kadar hiç vaka görülmeyen bir ilçede bile vaka görüldüğünü aktardı.

"Rehavete kapılarak, kontrol altına aldığınız virüsü, tekrar güçlendiren yine siz olmayın"

Tüm bu verilerin herkes için birer uyarı olması gerektiğine işaret eden Oruç, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci hepimiz için uzun ve yorucu bir yolculuktu. Bu yolculukta halkımızın her ferdi, kuralların önemini gördü. Kendilerini ve yakınlarını korumak için nasıl tedbir alacakları konusunda bilgilendi. Riskin büyüklüğünü gördü. Artık gerçeklerle yüzleşerek, hiçbir uyarı ya da yasağa gerek olmadan, bu yeni hayata uyum sağlamak zorunda olduğumuzu kabullenme vaktimiz geldi. Virüsü kurallara uyarak siz kontrol altına aldınız. Rehavete kapılarak, kontrol altına aldığınız virüsü, tekrar güçlendiren yine siz olmayın." Koronavirüs ile mücadelede 3 kuralın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Oruç, şunları kaydetti: