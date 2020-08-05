Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir Şehir Hastanesi daha yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hasta kabulüne başlayan Konya Şehir Hastanesi’nde bugün incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Koç "Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz. Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Dikkatli olmalıyız" dedi.
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir Şehir Hastanesi daha yetmez
05 Ağustos 2020 18:10 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, bugün itibariyla polikliniklerde hasta kabulüne  başlanan Konya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Şehir Hastanesinde yaptığı incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Koç, kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HASTANELERDEKİ YOĞUNLUĞA DEĞİNDİ

Pandemiden dolayı hastanelerde yoğun bir süreç yaşandığını aktaran Mehmet Koç, şunları söyledi;

*Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz.  Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek.

*Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük yük kaldıracak. Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır.

“BİR ŞEHİR HASTANESİ DAHA OLSA YETMEZ”

“Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama ‘yer yok’ diye bir şey yok” diyen Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

*Bayram itibarıyla  ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. ‘Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı’ diye bir durum olmadı.

*Şu anda pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim.

*Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları yaşarız.

*Şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer  hastanelerde en kısa sürede normale dönecektir.

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

O İDDİALARA CEVAP VERDİ

İl dışından Konya’ya hasta getirildiği yönündeki iddialara da cevap veren Mehmet Koç, “Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle, özel araçlarla hasta transferi yok. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesi. Bütün hastalarımız maalesef Konya'dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

konya konya sehir hastanesi il saglik muduru mehmet koc pandemi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.