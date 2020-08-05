Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir Şehir Hastanesi daha yetmez

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, bugün itibariyla polikliniklerde hasta kabulüne başlanan Konya Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Şehir Hastanesinde yaptığı incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Koç, kentte artan corona virüsü vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HASTANELERDEKİ YOĞUNLUĞA DEĞİNDİ

Pandemiden dolayı hastanelerde yoğun bir süreç yaşandığını aktaran Mehmet Koç, şunları söyledi;

*Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek.

*Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük yük kaldıracak. Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır.

“BİR ŞEHİR HASTANESİ DAHA OLSA YETMEZ”

“Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama ‘yer yok’ diye bir şey yok” diyen Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

*Bayram itibarıyla ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. ‘Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı’ diye bir durum olmadı.

*Şu anda pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim.

*Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları yaşarız.

*Şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerde en kısa sürede normale dönecektir.

O İDDİALARA CEVAP VERDİ

İl dışından Konya’ya hasta getirildiği yönündeki iddialara da cevap veren Mehmet Koç, “Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle, özel araçlarla hasta transferi yok. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesi. Bütün hastalarımız maalesef Konya'dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum” diye konuştu.